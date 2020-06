Junta de Quarteira esclarece população com diretos no Facebook

Nesta semana, excecionalmente, iniciativa realiza-se à quarta-feira.



A Junta de Freguesia de Quarteira iniciou uma nova via de comunicação entre a autarquia e os seus fregueses com a iniciativa «Vamos tirar as dúvidas com o presidente».

Esta criação iniciou há um mês, com diretos na página de Facebook da Junta de Freguesia, indo agora mais além com atendimentos por videochamada. Os diretos decorrem todas as terças-feiras, às 21h00, e os atendimentos privados com marcação prévia.

Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia, afirma que «queremos estar próximo das pessoas e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de todos. No início do estado de emergência sentimos que a população precisava de respostas rápidas, de apoio no esclarecimento de questões sobre a pandemia».

Excecionalmente, nesta semana, o direto será transmitido na quarta-feira, dia 3 de junho, por motivos da realização da Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia de Quarteira.

As sessões são de livre acesso e permitem que se possa participar fazendo sugestões, perguntas, críticas ou elogios, obtendo as respostas em direto por parte do presidente.

Quem não tiver oportunidade de assistir em direto, poderá enviar posteriormente a sua questão por mensagem privada ou comentário na publicação que anuncia a próxima sessão. O sucesso da iniciativa tem-se refletido em mais de 6 mil visualizações por vídeo e cerca de 100 comentários em tempo real.

A partir da próxima semana, as reuniões em privado com o presidente poderão ser feitas através de videochamada, com marcação prévia através de e-mail ou do telefone 289 315 235. «Aqui nunca estivemos parados. Foi um trabalho de constante readaptação à nova realidade e às novas tecnologias», remata Telmo Pinto.