Jovens de 17 e 24 anos detidos em Albufeira por furto de alfarroba

Indivíduos estavam na posse de mais de 354 quilos de alfarroba.

A Guarda Nacional Republicana de Albufeira, através do Posto Territorial de Olhos de Água, deteve na sexta-feira, dia 24 de julho, dois homens de 17 e 24 anos, em flagrante delito, por furto de alfarroba.

A detenção foi efetivada no decorrer de um patrulhamento, no âmbito da operação «Campo Seguro 2020», em que se realizam várias ações de sensibilização, e é intensificado o patrulhamento nas zonas de produção agrícola.

Foram avistados dois indivíduos, sendo um deles menor, a saírem de um terreno de alfarrobeiras. Ao serem abordados pelos militares da Guarda, tentaram ludibriar os mesmos, dizendo que tinham autorização do proprietário do terreno para ali estar.

Os suspeitos estavam na posse de 354,5 quilos de alfarroba, com um valor aproximado de 300 euros, que foram aprendidos. Foram detidos, constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Albufeira.

A GNR, no âmbito da operação «Campo Seguro 2020», encontra-se desde o dia 1 de junho a levar a cabo ações de sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes de furto, junto das propriedades agrícolas e, uma vez que nesta altura do ano, o foco na região do Algarve se direciona para a alfarroba, pelo valor comercial que representa e pela facilidade quer na apanha quer na venda, a Guarda incrementou o policiamento com o intuito de dissuadir e reprimir a prática do furto de alfarrobas.