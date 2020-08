Jovens algarvios «em força» nas finalíssimas dos Nacionais de Surf

Ao todo, os atletas da região ocupam 22 lugares em seis categorias.

A lista de jovens surfistas algarvios apurados para as finalíssimas dos Campeonatos Nacionais de Surf Esperanças já foi divulgada. Os atletas da região ocupam 22 lugares em seis categorias – nos masculinos, sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18, e nos femininos sub-16 e sub-18.

A nível dos clubes representados, o Clube Naval de Portimão (CNPTM) reina com as 12 vagas garantidas. Depois, Albufeira Surf Clube (A.S.C) com cinco vagas, Portimão Surf Clube (PTMSC) com três vagas, Clube de Surf de Faro (CSF) com uma vaga e o Iate Clube Marina de Portimão (ICMP), também com uma vaga.

Os atletas algarvios apurados são: nos sub-12, Kai-L (PTMSC), José Pedro (CSF), Noah Lenderick (PTMSC) e Martim Guerreiro (ICMP); nos sub-14, Martim Brandão (A.S.C), Alexandre Ferreira, Salvador Catarino e Constância Simões, todos do CNPTM; em sub-16 femininos, apuraram-se Constância Simões e Inês Filipe, ambas do CNPTM, e Bianca Nicoleta (A.S.C), enquanto nos masculinos apuraram-se Henrique Gomes e Nuno Baltazar (CNPTM), Martim Brandão (A.S.C) e Louis Escudeiro (PTMSC); por fim, nos sub-18 femininos, Constância Simões, Bianca Nicoleta e Cassie Gonçalves (A.S.C) vestem a camisola algarvia, enquanto na categoria masculina o CNPTM faz o pleno com Bruno Marçal, Henrique Gomes, Nuno Baltazar e Valentino Miguel.

A prova vai decorrer durante os meses de setembro em outubro, por todo o país, arrancando já nos dias 5 e 6 de setembro, para as categorias femininas, em Santa Cruz.

Depois, ainda em setembro, em data a definir, é a vez dos sub-12 em Peniche. Os sub-16 surfam em São Pedro de Estoril nos dias 26 e 27 de setembro, enquanto os sub-14 vão ao mar no Porto, dias 3 e 4 de outubro. Por fim, os sub-18 fecham as finalíssimas na Ericeira, a 10 e 11 de outubro.