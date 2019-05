Jovens acordeonistas algarvios brilharam em Alcobaça

O Algarve destacou-se no 24º Troféu Nacional (o mais antigo e prestigiado em Portugal) e também no o 5º Concurso Internacional de Acordeão, provas que decorreram em Alcobaça, entre 24 e 26 de maio, com mais de 100 inscrições de várias nacionalidades.

Sob o suporte da nova Associação de Acordeão Garvefole sediada em Loulé que contou com os apoios da Câmara Municipal de Loulé, Direção Regional de Cultura do Algarve, Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, Junta de Freguesia de São Clemente, Associação Mito Algarvio e Apexa, participaram 18 alunos do professor Nelson Conceição que venceram 16 categorias obtendo as seguintes classificações:

Pedro Gonçalves (Olhão)

1º Prémio 24º Troféu Nacional Sénior Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Sénior Varieté;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Solista Concerto (baixos cromático);

2º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Solista Concerto (baixos cromático);

3º Prémio Cat. Franck Angelis;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

Pedro Ivan Gonçalves.

Carina Duarte (Quarteira)

4º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Juvenil Varieté ;

4º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Juvenil Varieté;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Duo B;

2º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Duo B;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

Paulo Cardeta (Odiáxere)

3º Prémio Cat. João Barra Bexiga

4º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Solista Varieté;

4º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Solista Varieté;

Tiago Conceição (Loulé)

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Infantil 1;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Cat. Infantil 1;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Duo A;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Cat. Duo A;

Tiago Mendes (Messines)

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Duo A;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Cat. Duo A;

Madalena Sousa (Albufeira)

3º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Iniciado 1;

3º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Iniciado 1;

Catarina Viegas (Estoi)

2º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Iniciado 2;

2º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Iniciado 2;

David Mendes (Messines)

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Juvenil Varieté ;

1º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Juvenil Varieté ;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

Lara Coelho (Albufeira);

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

Mariana Coelho (Albufeira)

1º Prémio 24º Troféu Nacional Junior Varieté;

2º Prémio 4º Troféu Internacional Junior Varieté;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

Miguel Coelho (Messines)

2º Prémio 24º Troféu Nacional Infantil 2;

2º Prémio 5º Troféu Internacional Infantil 2;

Matilde Sousa (Albufeira)

4º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Juvenil Varieté ;

4º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Juvenil Varieté;

4º Prémio Cat. João Barra Bexiga

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

Inês Faria (Bordeira)

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Solista Varieté ;

1º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Solista Varieté;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Trio ;

2º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Trio;

4º Prémio Cat. João Barra Bexiga

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

João-Palma ao vivo.

Rodrigo Veloso (Loulé)

3º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Solista Varieté ;

3º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Solista Varieté;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Trio ;

2º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Trio;

4º Prémio Cat. João Barra Bexiga

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

Mateus Marrachinho (Guia)

2º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Solista Varieté ;

2º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Solista Varieté;

2º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Solista Concerto (Baixos Standard) ;

2º Prémio 5º Troféu Internacional Cat. Solista Concerto (Baixos Standard);

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

Pedro Ramos (Bordeira)

4º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Juvenil Varieté ;

4º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Juvenil Varieté ;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Trio ;

2º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Trio;

4º Prémio Cat. João Barra Bexiga

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

Hugo Afonso (Almancil)

3º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Juvenil Varieté ;

3º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Juvenil Varieté ;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Duo B ;

2º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Duo B;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

Tomás Alexandre (Loulé)

4º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Solista Varieté ;

4º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. SolistaVarieté ;

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Orquestra Varieté;

1º Prémio 5º Troféu Internacional Alcobaça Orquestra Varieté;

Nelson Conceição e alguns alunos.

Do professor Jorge Alves, que leciona na escola da Casa de Povo Conceição de Faro, Águia Som em Olhão e Artistas Minerva em Loulé participaram os seguintes concorrentes:

Matilde Ramos

1º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Iniciado 1;

1º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Iniciado 1;

João Custódio

4º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Juvenil Varieté;

4º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Juvenil Varieté;

Solange Coelho

4º Prémio 24º Troféu Nacional Cat. Infantil1;

4º Prémio 5º Troféu Internacional de Alcobaça Cat. Infantil 1;

David Mendonça

4º Prémio Cat. João Barra Bexiga

Este ano, a região algarvia teve nota de destaque com a criação do Prémio João Barra Bexiga (grande compositor algarvio) e com a atuação do louletano João Palma no concerto de abertura neste mega evento.

De referir que João Palma é o atual Campeão do Mundo (júnior Varieté), tendo vencido os dois prémios mais mais prestigiantes da atualidade (Copa Mundial – Unesco e o PIF de Castelfidardo).

Este evento contou com um painel de jurados oriundos de vários países (Portugal, Espanha, Rússia, Itália, República Checa, França e Lituânia) e reconhecidos mundialmente na prática e no desenvolvimento deste instrumento fortemente enraizado em Portugal.

De realçar ainda que este evento integra-se na Semana Internacional de Acordeão que se realiza anualmente trazendo os maiores nomes do acordeão mundial.