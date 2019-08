Um jovem paraquedista de 19 anos, de nacionalidade portuguesa, faleceu na manhã de hoje, sábado, 24 de agosto, vítima de um acidente no Aeródromo de Alvor, em Portimão, segundo confirmou ao «barlavento» fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

O alerta foi dado às 10h13, sendo que as forças de socorro enviaram para o local quatro veículos, com 10 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A vítima, de sexo masculino, caiu dentro do perímetro do Aeródromo Municipal de Portimão. O médico da VMER do INEM acabou por declarar o óbito no local.

Para já, sabe-se apenas que se tratou de «uma queda vertical» e caberá ao Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF), investigar as causas do sinistro, mais um a acrescentar ao negro historial que este deporto tem naquele aeródromo.