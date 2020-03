José Gonçalves (Aljezur): «vamos ser capazes de vencer esta tormenta»

O presidente da Câmara Municipal de Aljezur endereçou, há momentos, uma mensagem à população que o barlavento publica abaixo, na íntegra:

«A vida coloca-nos perante desafios, que nunca esperávamos ser confrontados, este é seguramente um dos maiores da história da nossa sociedade, dos últimos 100 anos. Estamos perante, um Pandemia, Coronavírus COVID-19, que não sabemos como surgiu e muito menos sabemos como vai terminar. Este é o momento de todos darmos o sinal, do que é viver em sociedade e num mundo global, este é o momento de ação, coragem, determinação e acima de tudo, Amor ao próximo.

Nesse sentido, nas nossas possibilidades e meios disponíveis, estamos a tomar medidas para conter a propagação desta epidemia, com as diretrizes da Direção Geral da Saúde. Estas medidas afetam e irão continuar a afetar o nosso quotidiano, mas é precisamente com o pensamento em todos, que as temos que tomar, com coragem e ponderação, a pensar nos nossos idosos, nas nossas crianças, nas nossas populações.

Em conjunto com as várias entidades locais e regionais, estamos a tomar medidas que podem travar a propagação da doença, mas ao mesmo tempo prepararmos para darmos resposta às necessidades básicas da vivência em sociedade, garantindo serviços mínimos essenciais, como recolha de lixo, limpeza urbana, fornecimento de água, entre outras. Onde homens e mulheres, os trabalhadores da Câmara e das juntas de freguesia, farão mais uma vez do serviço publico uma missão fundamental para minimizar todos estes efeitos.

Como alguém disse: «Esperar pelo melhor e preparamo-nos para o pior»

Com varias outras entidades, publicas e privadas, bombeiros, autoridades policiais, Segurança Social, IPSS, Associações, Agrupamento de Escolas, profissionais de saúde, voluntários, privados, entre outros, estamos a trabalhar para dar resposta, para os mais frágeis, os mais vulneráveis. Mas sem nunca esquecer, aqueles que todos os dias, deixam a sua família, para se exporem, aos perigos, para cumprirem a sua missão, a proteção e o socorro ao próximo.

Mas a historia, também nos faz acreditar, que seremos e vamos ser capazes de ultrapassar, de vencer mais esta tormenta, onde todos serão chamados, a dar o melhor de si, como acredito e sei que o farão.

Deixo uma mensagem de gratidão, a todos os profissionais, nas diferentes áreas de atuação, publico e privado, que se mantêm firmes no seu empenho e profissionalismo, para que as populações continuem a ter resposta a bens imprescindíveis à vida, a todos eles, sem exceção uma palavra de gratidão. Termino apelando para o cumprimento das orientações da Direção Geral da Saúde, protejam-se e protejam os outros. O que será um sacrifício individual, trará também uma vitória coletiva, essa sim a mais importante a salvaguarda da “Vida Humana”.

Um forte abraço de solidariedade e de gratidão,

José Manuel Lucas Goncalves

Presidente da Câmara Municipal de Aljezur»