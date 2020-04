José Apolinário acompanhou desinfeção de Lar em Boliqueime

Instituição detetou, na última semana, mais de 20 casos positivos em utentes.

José Apolinário, Secretário de Estado das Pescas, que assumiu recentemente as funções de coordenador na região do Algarve do combate à COVID-19 durante o Estado de Emergência, esteve ontem, quinta-feira, 9 de março, no concelho de Loulé para acompanhar ações que visam o controlo da propagação do surto.

Ao lado do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, bem como de representantes das forças de segurança e de elementos da Proteção Civil Municipal, este responsável governamental realizou uma visita ao Posto de Comando Municipal de Loulé, localizado nos Paços do Concelho, seguindo-se uma passagem pela Zona de Apoio à População de Boliqueime, instalada no Pavilhão desportivo da Escola básica integrada Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva, nesta freguesia.

José Apolinário acompanhou ainda a chegada da Brigada de Intervenção e Proteção a Emergências, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, da Guarda Nacional Republicana, que procedeu a uma operação de desinfeção no piso 2 do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime.

Recorde-se que, na passada semana, mais de duas dezenas de idosos deste lar testaram positivo para a Covid-19, juntando-se assim à lista de casos na região algarvia.

Vítor Aleixo explicou que «os utentes negativos foram, no mesmo dia, transportados em segurança para um hotel da Região, onde continuam em isolamento, acompanhados por uma equipa de funcionários do lar. Encontram-se todos bem de saúde».

Os utentes positivos e os inconclusivos «mantiveram-se no lar, em zonas separadas. À exceção de um utente que se encontra hospitalizado, os restantes não necessitaram, até ao momento, de cuidados hospitalares», detalha o autarca.

A decisão de realizar esta descontaminação no segundo piso da instituição surgiu de uma «reunião com as diversas entidades responsáveis a nível local e regional (Autoridade local de saúde, ABC – Biomedical Center, Comissão Municipal de Proteção Civil, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Segurança Social e Cruz Vermelha Portuguesa).

Para isso, e seguindo todos os procedimentos de segurança, na quarta-feira, dia 8 de abril, foi efetuada a mudança de todos os utentes do Lar para o piso 1, «com a preciosa e imprescindível colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa».

Ontem, dia 9 de abril, uma brigada de Intervenção e Proteção de Emergências da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR, especializada em matérias perigosas, realizou a operação de descontaminação do piso 2 deste Lar.

Vítor Aleixo aproveitou para deixar «a todas as entidades envolvidas nesta operação, o meu agradecimento. Deixo também uma palavra de incentivo aos funcionários desta instituição, que continuam a apoiar estes idosos, seja no Hotel onde estão alojados os utentes negativos, seja no Lar».

O edil louletano veiculou ainda uma garantia à população: «a Câmara Municipal de Loulé continuará a acompanhar diariamente esta situação, em estreita articulação com as autoridades de saúde, dando todo o apoio e colaboração necessários. Tudo faremos pela salvaguarda da saúde e segurança dos nossos munícipes. Ficar em casa é a única forma de travarmos a pandemia. Juntos, ultrapassaremos este momento tão difícil para todos».