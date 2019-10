Jornadas a Sul trouxeram «formação jurídica de qualidade» a Lagoa

Câmara Municipal de Lagoa acolheu as primeiras Jornadas a Sul do Direito Civil e Processual Civil, com coordenação da Juiz de Direito Sandra dos Reis Luís e com a organização da Direção Regional Sul da Associação dos Juízes Portugueses e a Delegação de Portimão da Ordem dos Advogados.

A sessão de abertura foi presidida pelo edil da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, o presidente da Associação Sindical do Advogados, Doutor Manuel Soares e a presidente da Delegação de Portimão da Ordem dos Advogados, Doutora Carla Silva.

Na oportunidade, o presidente da Câmara saudou os presentes e manifestou com agrado o facto de Lagoa ter sido o local escolhido para acolher as Primeiras Jornadas do Direito Civil e Processual Civil.

Já em maio de 2018, Lagoa também foi o concelho escolhido para a celebração do Dia do Advogado. O presidente referiu ainda que «Lagoa, para além de ter já em pleno funcionamento o Tribunal de Comércio, está disponível para receber no próximo ano outra instituição judicial».

Por último, Luís Encarnação convidou todos os presentes que não sejam de Lagoa a visitarem este concelho, nesta ou numa outra oportunidade, «um concelho em que a natureza tocou e criou este paraíso».

As Jornadas a Sul decorreram nos dias 11 e 12 de outubro, no Auditório Municipal Carlos do Carmo, em Lagoa, e tiveram o apoio da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e da Justiça TV.

O evento visou trazer formação jurídica de qualidade para o Algarve e teve como oradores juízes conselheiros, juízes desembargadores, juízes de direito, professores catedráticos (das Faculdades de Direito das Universidades do Porto, Coimbra e Lisboa), advogados, todos de reconhecido mérito, na área do direito civil.

O evento, na sua vertente social, proporcionou o convívio entre os participantes, tendo sido realizado um jantar/concerto com a participação da banda de juízes «Audiência Prévia».

Ainda neste contexto, foi organizada pela Câmara Municipal de Lagoa uma visita ao Convento de S. José, seguida de um cocktail e de um momento musical.