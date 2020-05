Jorge Serafim participa na «Hora do Conto» online de Castro Marim

Três datas agendadas com Jorge Serafim.

A Biblioteca Municipal de Castro Marim lançou a sua «Hora do Conto» online, em virtude do confinamento decretado pelas medidas de combate ao novo Coronavírus.

O momento decorre todas as quartas-feiras, dia em que a Biblioteca Municipal «tem levado uma história à casa dos mais pequenos, um salto virtual que tem procurado manter o relacionamento da instituição com o seu público».

Com uma dinâmica que tem apresentado vários narradores e diferentes aventuras, chega a vez de dar voz e palco ao contador de histórias Jorge Serafim, que se estreia no «Fica em casa com a Hora do Conto» no próximo dia 27 de maio, pelas 14h30, em direto na página facebook do município de Castro Marim.

Jorge Serafim volta a estar neste encontro com Castro Marim nos dias 10 de junho e 1 de julho.

A Biblioteca Municipal de Castro Marim tem procurado «beneficiar destes meses de distância como uma oportunidade para se reinventar e criar novas pontes com o público».