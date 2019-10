Jorge Palma, Moçoilas, ópera e ballet em novembro no Teatro das Figuras

O Teatro das Figuras, em Faro, entra no mês de novembro com uma forte aposta programática nas áreas da música, ópera, dança e no serviço educativo.

A música marca o arranque do mês, no sábado, dia 2 de novembro, com uma das últimas oportunidades de ver Expresso do Outono, concerto em que Jorge Palma celebra os mais de 40 anos de carreira, revisitando um repertório que é já parte do património da música portuguesa.

Na sexta-feira, dia 8 sobe a palco Vitor Kley, um dos maiores artistas contemporâneos da pop brasileira.

Vitor Kley.

No domingo, dia 17, a Orquestra Sinfónica de Zheijang (China), estreia-se no IV Festival Internacional de Piano do Algarve, interpretando o concerto para piano e orquestra nr. 2 de Rachmaninoff, e a «Suite das Descobertas» de Armando Mota.

«La Traviata» com música de Giuseppe Verdi e libreto de Francesco Maria Piave, baseado em «A Dama das Camélias» de Alexandre Dumas (filho), traz a ópera ao Teatro das Figuras na terça-feira, dia 5 de novembro.

Parte da tríade operática mais conhecida de Verdi, «La Traviata» é a sua 19ª ópera, escrita aos 39 anos, e estreada no Teatro La Fenice, em Veneza, em 1853.

Também o bailado clássico regressa ao Teatro das Figuras com uma obra-prima – O Lago dos Cisnes – interpretado pela reputada companhia Russian Classical Ballet, a 26 e 27 de novembro.

O Teatro das Figuras abre também as suas portas às ideias e às palavras. Na quarta-feira, dia 6 de novembro, em mais um Ideias em Palco reflete-se sobre a Europa e a perspetiva de quem a vê «de fora» e na quarta-feira, dia 13 de novembro, a já habitual sessão da tertúlia Palavras à Solta analisa o clássico Madame Bovary de Gustave Flaubert.

Moçoilas – Artista Figuras 2019.

Cinema infantil, oficinas para crianças e famílias voltam a ser centrais na oferta do serviço educativo, no mês de novembro (conheça aqui todas as atividades).

No domingo, dia 3, decorre a primeira Catalua – Uma estória musical para bebés.

Entre 21 e 23 de novembro o Teatro das Figuras acolhe Madagáscar – Uma Aventura Musical, a encenação em palco do filme de animação da DreamWorks capaz de envolver toda a família.

O mês encerra com o último concerto da iniciativa Moçoilas – Artista Figuras 2019.

No dia 30, as sonoridades da serra algarvia unem-se às das terras de Mirando do Douro, com o convite ao coletivo Galandum Galundaina, num encontro que promete «dobrar o mapa» do património musical do país.