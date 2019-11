Jorge Botelho louvou 77 municípios por políticas de apoio às famílias

«Os municípios estão no caminho certo do que é a integração social das pessoas e do apoio às famílias», foi com estas palavras que o secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho arrancou a 11ª edição do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) que distinguiu na 77 municípios, na tarde de quarta-feira, dia 27 de novembro.

A cerimónia decorreu no no Auditório da Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais, em Coimbra.

O secretário de Estado reiterou à plateia de autarcas que «os municípios são base territorial da administração pública e têm muitas políticas de proximidade e o caminho é mesmo este. Se não fossem os municípios a vida das nossas famílias seria muito mais difícil. Pequenos atos, pequenos apoios no contexto geral significam pouco, mas no contexto real significam muitíssimo».

O governante considera que o importante «é criar condições para que as famílias portuguesas fiquem nos sítios onde querem viver, onde se sintam felizes e confortáveis e onde tenham qualidade de vida».

«Não é a dimensão do território que faz com que sejamos felizes, mas sim as oportunidades que o município proporciona, a forma da sua atratividade e a forma de gerar empregos», evidenciou Jorge Botelho.

Já o presidente da Fundação Millennium bcp, principal mecenas do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, António Monteiro, marcou presença na entrega das bandeiras e fez questão em salientar que esta iniciativa «representa um esforço de melhorar a vida dos cidadãos através da avaliação das políticas públicas que as autarquias desenvolvem».

«É extraordinário o número de autarquias que aderiram e o número de medidas e iniciativas positivas que são tomadas, isto é um sintoma maior da vitalidade do nosso país» observou António Monteiro, em Coimbra.

Rafael Lucas Pires, membro da Direção da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, deixou em Coimbra uma palavra de gratidão.

«Agradecemos sobretudo as todos os autarcas, não só pelo entusiasmo e participação crescente nesta iniciativa, mas sobretudo pelo trabalho que esta iniciativa demonstra, promove e revela em prol das famílias portuguesas».

O dirigente enfatizou que o entusiasmo deve prosseguir até porque «as autarquias locais são de facto campeãs, entre os poderes públicos de promoção da defesa da família, na certeza que um país que apoia as famílias, constrói livre e seguro o futuro».

Rosário Carneiro, da comissão científica do OAFR, destacou na sua intervenção que «104 dos municípios que participaram no inquérito do Observatório disponibilizam tarifa familiar da água às famílias com três ou mais filhos».

No Algarve, o município de Faro foi distinguido com a bandeira «Autarquia + Familiarmente Responsável», assim como Castro Marim, Alcoutim e Loulé.

A lista dos distinguidos pode ser lida aqui.