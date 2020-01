Jorge Alonso Molina dirige seminário de fotografia em VRSA

Entrada é livre.

A Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António (VRSA), recebe no dia 25 de janeiro, sábado, entre as 15h00 e as 18h00 o seminário «Do Pixel ao Paleolítico: Entender, olhar conteúdos visuais e criativos», no âmbito do curso de fotografia da Associação ¼ Escuro.

A sessão será conduzida por Jorge Alonso Molina, fotógrafo profissional e prestigiado professor de fotografia com vastos estudos na área das artes, «uma referência na Península Ibérica como criador artístico, sendo também um aclamado crítico de Arte e Fotografia».

A iniciativa é a primeira de várias palestras inseridas no curso de fotografia, promovido pela Associação ¼ Escuro, que decorre até 9 de abril, e conta com formadores como João Pedro Costa, André Boto, Bruno Gonçalves, Carlos Carrapato, Nuno Martins, Eduardo Pinto e Pedro Gameiro.

Esta atividade tem entrada livre e destina-se ao público em geral, sendo organizada pela Associação ¼ Escuro e pela Câmara Municipal de VRSA.