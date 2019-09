Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vem a Faro dar as boas vindas aos novos estudantes da Universidade do Algarve.

Os novos estudantes da Universidade do Algarve (UAlg) vão ser recebidos, na segunda-feira, dia 16 de setembro, às 9 horas, numa sessão solene, no Teatro Municipal de Faro, que contará com a presença do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e do presidente da Associação Académica, Pedro Ornelas.

A iniciativa pretende dar as boas-vindas aos novos estudantes, assegurando, assim, a sua plena integração não só na vida universitária, mas também na região que os acolhe.

Com o objetivo de incentivar a prática desportiva e premiar os estudantes-ateltas que obtenham bons resultados nas competições universitárias, durante a cerimónia vão ainda ser entregues 10 Bolsas de Mérito Desportivo.