João Frade levou o seu acordeão até ao Sons da Terra ‘19

João Frade foi um dos convidados para o Festival Sons da Terra ’19 – As Nossas Raízes, que decorre em Oeiras, na Fábrica da Pólvora de Barcarena, entre 19 e 21 de julho.



O acordeonista algarvio atuou ontem ao final da tarde no Palco «Jardim da Memória», em plena natureza, e o público que compareceu pôde escutá-lo recostado na encosta relvada que ladeia o palco.



João Frade no Sons da Terra ’19

Ao longo de cerca de 1 hora João Frade interpretou e improvisou sobre temas do seu CD «Solilóquio», lançado no final de 2018, e também do seu CD homónimo «João Frade», lançado no início de 2019. No primeiro tema contou ainda com a presença de Ricardo Toscano, saxofonista de jazz bastante conhecido no jazz nacional.



João Frade e Ricardo Toscano no Sons da Terra ’19

O Festival Sons da Terra ’19 – As Nossas Raízes é uma organização da Câmara Municipal do Oeiras. Está na sua primeira edição e João Frade foi o único algarvio convidado a atuar.

João Frade – CDs ‘Solilóquio’ e ‘João Frade’