João Frade apresenta novo álbum nas «Conversas à Quinta» em Loulé

Entrada é gratuita mas limitada à lotação da sala.

João Frade, acordeonista algarvio e nome de destaque no panorama musical português, participa, no próximo dia 30 de janeiro, quinta-feira, às 21h00, no Auditório do Solar da Música Nova, na primeira sessão de 2020 da rubrica regular «Conversas à Quinta».

Num misto entre tertúlia e concerto, irá apresentar o seu novo disco homónimo «João Frade», editado em 2019, acompanhado por Michael Olivera (bateria) e Yarel Hernandez (baixo).

Este serão é igualmente uma viagem pelo eclético percurso profissional de Frade e pelas suas visões sobre o universo cultural, bem como pelos seus atuais e futuros projetos na área musical.

João Frade – CD homónimo

«O novo disco homónimo de João Frade reafirma e reforça, com vincada maturidade, tendências estéticas já enraizadas na identidade e percurso do inspirado(r) músico algarvio e, por outro lado, pisca o olho a alguns novos caminhos sonoros no sentido da adoção de uma linguagem ainda mais eclética e cosmopolita», pode ler-se neste seu recente álbum. A edição deste disco contou com o apoio do município de Loulé.

«Conversas à Quinta» é a rubrica regular de reflexão e debate em torno de temas ligados à Cultura, Artes e Sociedade, que conta com a presença de uma reconhecida figura, do Algarve ou de fora, que expõe o seu percurso e visão sobre os temas em causa.

A tertúlia-concerto com João Frade tem a duração prevista de 120 minutos (aproximadamente) e dirige-se a maiores de 12 anos de idade, sendo de entrada gratuita, estando no entanto limitada à lotação da sala.