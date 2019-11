João Correia e Frankie Chavez encerram Serões de Outono em Tavira

No âmbito do ciclo Serões de Outono, a Casa do Povo de Santo Estêvão (CPSE) acolhe, no dia 7 de dezembro, às 22h00, o concerto Tape Junk com João Correia e Frankie Chavez.

João Correia é fundador do Tape Junk e apresenta-se agora ao vivo, em formato reduzido e acústico, na companhia do guitarrista Frankie Chavez.

Os dois músicos passam em revista o novo álbum e a restante discografia de Tape Junk, bem como alguns temas de Frankie Chavez e Julie & The Carjackers.

Os Serões de Outono são uma organização da CPSE, que conta com o apoio do município de Tavira e da Freguesia de Luz de Tavira e Santo Estêvão.

O objetivo é «garantir uma programação de qualidade, no barrocal do concelho, no período de época baixa».