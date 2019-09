Jerónimo de Sousa presente no comício da CDU em Faro

Jerónimo de Sousa, Secretário-Geral do PCP, participará durante a sexta-feira, dia 27 de setembro, na campanha da CDU no Algarve.

A partir de São Bartolomeu de Messines, estará durante essa manhã em direto numa estação de rádio nacional e às 13 horas participará num almoço com apoiantes da CDU no salão dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines.

Nesta iniciativa, estarão presentes vários autarcas do concelho de Silves e candidatos da CDU à Assembleia da República.

As intervenções estarão a cargo de Tiago Raposo, primeiro candidato da CDU pelo Algarve e Jerónimo de Sousa.

Às 16 horas a comitiva da CDU visitará, numa embarcação que sairá a partir de Olhão, vários locais da Ria Formosa, numa ação que procurará destacar as medidas que são necessárias para a salvaguarda do património ambiental e o direito a viver e a produzir na Ria Formosa.

No final da visita, Jerónimo de Sousa terá ainda um encontro com mariscadores, viveiristas e pescadores que se realizará junto aos mercados de Olhão.

Às 21h30, terá lugar na baixa da cidade de Faro, no Jardim Manuel Bívar, um importante comício regional da CDU, onde serão destacadas as principais propostas que a CDU tem para fazer avançar a região e o país.

As intervenções estarão a cargo de Paulo Sá, deputado do PCP e mandatário regional da candidatura da CDU, Tiago Raposo e Jerónimo de Sousa.

CDU apresentou programa em Faro

Numa sessão pública que teve lugar no Jardim Catarina Eufémia, na terça-feira, dia 19 de setembro foi apresentado o «Compromisso Eleitoral da CDU. Soluções para um

Algarve com futuro».

Nesta sessão, que foi dirigida por Catarina Marques, candidata da CDU pelo Algarve, Paulo Sá, atual deputado do PCP na Assembleia da República, deu nota do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos.

Uma intervenção onde se destacam as mais de 340 visitas e encontros com estruturas e instituições, as mais de 400 perguntas e requerimentos dirigidos ao governo sobre problemas concretos da região algarvia ou os 28 projetos de resolução e projetos de lei que foram apresentados pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre questões regionais.

Coube a Tiago Raposo a apresentação do Compromisso Eleitoral da CDU. A sua intervenção abordou de forma transversal os problemas e as propostas da CDU para a região. Trabalho e salários, aparelho produtivo (agricultura, pecas, indústria), turismo, investimento público e infraestruturas, serviços públicos, ambiente, habitação, transportes e regionalização, foram os temas sobre os quais se fez diagnóstico e apresentou proposta.

Desde o aumento geral dos salários (incluindo do salário mínimo nacional para 850 euros) ao combate à precariedade, desde a construção do novo hospital central do Algarve à exigência do aumento real das pensões, desde o fim das portagens na Via do Infante à requalificação da EN 125 ou electrificação total da linha do Algarve, desde o desenvolvimento das pescas ao investimento nos portos algarvios, desde a exigência do aumento dos apoios à cultura (1% para a cultura) à luta pela concretização da regionalização, Tiago Raposo não deixou nenhum problema para trás.