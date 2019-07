Jazz acompanha pôr do sol no Forte do Beliche em Sagres

Beyond the Sunset Colours é o nome do concerto agendado para o próximo sábado, 27 de julho, às 18h30, no Forte do Beliche, em Sagres.

Trata-se do último evento inserido no âmbito da iniciativa Beliche Jazz, onde o município de Vila do Bispo propõe a formação completa da Orquestra de Jazz do Algarve à qual se juntam dois convidados: Ana Rita Inácio, uma muito talentosa e versátil voz nacional, e Kiko Pereira um dos maiores crooners portugueses.

Num concerto pleno de cumplicidades e com um repertório variado, que passa pela Pop, Funk, e ainda pelo Latin: desde Stevie Wonder, a Elvis, ou a Tom Jobim, esta orquestra, dirigida por Hugo Alves, promete um ambiente que vai muito para além do Jazz.