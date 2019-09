Jantar fora no Algarve pode dar cerveja grátis e transporte com desconto

Bolt, Zomato e Cerveja Bohemia juntam-se para oferecer aos portugueses várias experiências gastronómicas neste final de verão a sul do país.

A parceria estará válida até ao final de setembro, e com ela ir a um restaurante nas principais zonas do Algarve «torna-se uma experiência única» com ofertas e descontos.

Após o utilizador reservar online, na aplicação da Zomato, a sua mesa num dos restaurantes disponíveis, a plataforma de mobilidade Bolt oferece um desconto de 4 euros na primeira viagem para qualquer um dos espaços disponíveis.

Para acompanhar a refeição, os que pretenderem podem ainda desfrutar de uma cerveja Bohemia Pilsener, oferecida na chegada ao restaurante.

David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal, explica que «o Algarve é uma das regiões mais procuradas e atrativas no verão, não só pelas praias, mas pela cultura, gastronomia e vida noturna. A Bolt chegou recentemente ao Algarve e quisemos ir mais além, visto que temos notado uma grande procura pelo nosso serviço e para diferentes destinos».

O responsável acrescenta que «é por percebermos o potencial da região e as preferências dos nossos utilizadores que criámos a parceria com a Zomato e a Bohemia. Conseguimos criar uma sinergia entre facilidade de acesso e comodidade para juntar amigos ou famílias em restaurantes portugueses sem qualquer preocupação».

Para Sílvia Rebelo, responsável da marca Bohemia, «vemos nesta parceria uma oportunidade de proporcionar experiências premium e especiais à mesa dos consumidores. O Verão é por excelência uma altura do ano para merecidas férias a sul do país, com amigos, família, onde juntamos à volta de uma mesa, boas conversas, comida e Cerveja Bohemia. Queremos continuar a proporcionar experiências cervejeiras e gastronómicas únicas, ajudando os consumidores com sugestões de pairing e evidenciando os diferentes estilos de cerveja Bohemia».

A responsável pelo Marketing e Parcerias da Zomato, Margarida Marques, explica que «a Zomato chegou ao Algarve no mês de junho com o intuito de estar presente no dia a dia de quem por lá vive e de todos os que visitam esta zona para lazer, dando a conhecer, através da aplicação, todos os espaços onde fazer uma refeição, tomar café ou beber uma cerveja. A parceria com a Bolt e a Bohemia nasce com o objetivo conseguir proporcionar uma experiência única e completa aos nossos utilizadores».

Para usufruir destas ofertas, basta fazer uma reserva online para um dos restaurantes na coleção «Comida Portuguesa» na Zomato. Para garantir a oferta da cerveja Bohemia Pilsener à chegada, o código ALGARVE deve ser colocado no campo «Pedidos Especiais».

O código de 4 euros de desconto nas primeiras viagens da Bolt está disponível na página dos restaurantes aderentes.