Janeireiros da Cortelha palmilham Caldeirão a cantar de porta em porta

Na Serra do Caldeirão, por estes dias cantam-se as Janeiras de Porta em Porta, anunciando o nascimento de Jesus, bem como a vinda dos Reis. Esta é uma tradição que o Grupo de Janeiras da Cortelha quer manter bem viva, palmilhando sítios e aldeias do interior do concelho de Loulé.

A Associação dos Amigos da Cortelha (Loulé), no âmbito das tradições de Natal, vai levar a cabo a iniciativa «Janeiras de Porta em Porta», nos próximos dias 4 e 5 de janeiro, como forma de reviver esta tradição.

As «Janeiras de Porta em Porta» consistem na proclamação de cantares ao menino e dos reis por parte de um grupo de pessoas, acompanhadas por instrumentos tradicionais como é o caso do acordeão, pandeireta e dos ferrinhos, à porta das habitações.

As Janeiras significam para as gentes da Serra do Caldeirão, um tesouro de tradições, trazendo à memória, esta recordação que teve o seu início no interior algarvio.

Um dos objetivos é manter esta tradição bem viva e para isso serão calcorreadas de porta em porta, algumas localidades do interior do concelho de Loulé, nomeadamente Cortelha, Barranco do Velho, Montes Novos, Salir, Querença, Benafim, entre outras.

Assim por estes dias os habitantes desta zona da Serra do Caldeirão já estão habituados e esperam que os Janeireiros da Cortelha entrem pelo quintal a dentro para cantarolar o anuncio do nascimento de Jesus, bem como a vinda dos Reis, no final lá sai da boca de um elemento mais atrevido uma «chacota» como forma de pedir ou lembrar ao dono da casa que deverá dar uma recompensa ao grupo, era assim antigamente e é assim que o Grupo da Cortelha mantém a tradição.