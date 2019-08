Jamila Madeira, Isilda Gomes e João Cravinho entregaram lista do PS

Jamila Madeira, Isilda Gomes e João Cravinho, mandatários regionais do Partido Socialista (PS), acompanharam na manhã de hoje, sexta-feira, 23 de agosto, Jamila Madeira e os candidatos do PS Algarve à Assembleia da República, na formalização da candidatura, no Tribunal de Faro.

No ato da entrega da candidatura, Jamila Madeira sublinhou o facto da lista ser constituída por um conjunto de algarvios «conhecedores da região e sobejamente reconhecidos pelos algarvios na defesa do Algarve, da coesão entre o litoral e o interior e empenhados numa estratégia de desenvolvimento conducente à regionalização, preparando uma região de futuro mais dinâmica e sustentável».

O PS relembra «o firme compromisso na melhoria da prestação dos cuidados de saúde no Algarve, no combate às alterações climáticas e na criação de um parque público de habitação acessível a jovens e trabalhadores de rendimentos intermédios».

A cabeça de lista Jamila Madeira defende que «o investimento na mobilidade regional será uma exigência da próxima legislatura dando como exemplos uma nova redução das portagens na Via do Infante (A22), o resgate da concessão da EN125 e a sua requalificação até Vila Real de Santo António, a manutenção da estratégia de redução do custo dos passes sociais e a eletrificação da linha férrea do Algarve e a sua ligação ao Campus de Gambelas da Universidade do Algarve e ao Aeroporto Internacional de Faro».