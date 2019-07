Jamila Madeira é cabeça de lista pelo PS no Algarve

O Secretário-Geral do Partido Socialista (PS), António Costa, indicou a vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República, Jamila Madeira, para liderar a lista pelo Algarve, no mesmo dia em que a Comissão Política Regional aprovou os nomes dos restantes membros.

Aprovada por expressiva maioria, a lista do PS no Algarve terá ainda como efetivos José Apolinário (atual secretário de Estado das Pescas), Jorge Botelho (presidente da Câmara Municipal de Tavira e do Conselho Intermunicipal da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve), Joaquina Matos (presidente da Câmara Municipal de Lagos), Luís Graça (deputado e presidente do PS Algarve e da Assembleia Municipal de Faro), Ana Passos (deputada e presidente da das Mulheres Socialistas-Igualdade e Direitos), Francisco Oliveira (advogado e líder da bancada socialista na Assembleia Municipal de Albufeira), Célia Paz (vereadora da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António) e Abel Matinhos (estudante universitário, autarca em Loulé e presidente da estrutura regional da Juventude Socialista).

A lista de suplentes será constituída por José Pedro Cardoso (engenheiro civil e autarca em Portimão), Ana Sofia Belchior (advogada e autarca em Silves), José Luís Domingos (engenheiro agrário e presidente da Assembleia Municipal de Castro Marim), Helena Martiniano (bancária e vereadora da Câmara Municipal de Monchique) e António Francisco Pina (inspetor de educação aposentado e ex-presidente do Turismo do Algarve).

A secretária nacional do PS e presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, voltará a ser mandatária regional da candidatura, tal como sucedeu em 2015.