Já reabriu o posto de correios de Vila Nova de Cacela

O Posto de Correios de Vila Nova de Cacela já se encontra a funcionar nas instalações da Junta de Freguesia, no Largo Manuel Cabanas, das 9h00 às 16h00 (dias úteis) desde a passada 6ª feira, 6 de novembro.

Após o encerramento do antigo posto, no dia 9 de outubro, a autarquia chegou a acordo com os CTT – Correios de Portugal. S.A. para reabrir um espaço que considera «imprescindível para a população, pois a maioria são idosos, com pouca mobilidade, sem transportes e sem meios para efetuarem pagamentos ou receberem as reformas».

Na abertura, e para além de todo o executivo da Junta de Freguesia, estiveram presentes os representantes dos CTT – Correios de Portugal. S.A., Vitor Sebastião (Coordenação Retalho Sul), José Brito (Coordenação Canais Externos B2C Sul) e Natércia Palma e Inês Guilherme (CTT-VRSA).