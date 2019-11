A associação alumni do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Associação dos Antigos Alunos do grupo Universidade Lusófona Algarve – AAAULA), promove no próximo dia 5 de novembro, uma conferência debate subordinada às recentes alterações ao Código do Trabalho, onde se propõe apresentar as perspetivas académica e dos agentes do trabalho.

Deste modo, a conferência contará com a apreciação das alterações à legislação laboral na interpretação de um docente universitário, um empresário, um dirigente sindical e um inspetor de trabalho.



Os conferencistas convidados são José António Coelho (professor de Direito do Trabalho no ISMAT), Ricardo Mariano (empresário – CEO da Timing), Victor Santos (dirigente sindical – SINTAP, FESAP, UGT) e Paula Horta (inspetora de trabalho – ACT).

A conferência-debate tem lugar no auditório do ISMAT, sito na Rua Dr. Estêvão de Vasconcelos, 33-A, em Portimão, com início às 19 horas. A entrada é livre.