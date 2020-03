Isilda Guerreiro lidera a concelhia do CDS-PP Loulé

Eleição para a nova Concelhia do CDS-PP de Loulé decorreu no sábado, dia 7 de março.

O ato contou com uma lista única, encabeçada por Isilda Guerreiro, que inicia assim o segundo mandato desta estrutura concelhia. A equipa da nova comissão política conta com António Farrajota, deputado da Assembleia Municipal eleito pelo partido nas últimas eleições autárquicas como vice- presidente, assim como Manuel Vareta, membro da anterior comissão, e agora também vice-presidente.

À frente da Mesa da Assembleia fica Luís Silva, militante ativo e de renome na concelhia de Loulé.

Isilda Guerreiro, que também é deputada na Assembleia de Freguesia de Almancil, integra ainda a Comissão Política da Distrital do CDS-PP, bem como encabeça o Movimento das Mulheres do CDS-PP do Algarve, que tem vindo a dinamizar a atividade do partido nesta região.

Foi também recentemente eleita Conselheira Nacional no Congresso do CDS-PP nas eleições em Aveiro. Isilda Guerreiro adianta que o principal objetivo deste novo ciclo em termos eleitorais, é o foco nas eleições autárquicas do próximo ano do concelho, que é o maior e mais importante do Algarve.

O compromisso desta nova direção assumido com os militantes passa por continuar a trabalhar para afirmar o CDS em Loulé, honrando o legado do passado, mas dando novo alento aos desafios do futuro. «Por outro lado, queremos também contribuir para a retoma da dinâmica de crescimento do nosso concelho que se encontra estagnado nos últimos anos, muito por conta da falta de investimento em equipamentos fundamentais, na área da educação, do desporto, entre outros», informa aquela estrutura centrista.