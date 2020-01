Isabel Ferreira satisfeita com cooperação na Eurocidade do Guadiana

Secretária de Estado da Valorização do Interior manifesta apoio aos projetos EuroGuadiana 2020 e Eurocidade do Guadiana.

A Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, reuniu-se com o diretor do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial – Eurocidade do Guadiana, Luís Romão, e com a equipa técnica do projeto EuroGuadiana 2020 e manifestou o seu apoio a este modelo de cooperação transfronteiriça que procura assegurar a coesão territorial dos territórios dos municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte.

No decorrer do encontro, a Secretária de Estado mostrou grande interesse pelas ações já desenvolvidas ou planificadas no âmbito do Euroguadiana 2020, que conta com o apoio da União Europeia, através do programa Interreg Espanha-Portugal, com o qual se pretende fomentar o conhecimento da Eurocidade do Guadiana junto dos cidadãos.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Luís Romão, e a equipa técnica da Eurocidade apresentaram também à representante do governo Português os objetivos estratégicos deste agrupamento intermunicipal, assim como as linhas de trabalho atuais e o percurso para estabelecer uma planificação e organização conjunta do território dos três municípios.

Recorde-se que a Eurocidade do Guadiana está a desenvolver a primeira Agenda Urbana Transfronteiriça a sul da Europa, projeto que conta com o apoio de técnicos e investigadores das Universidades de Huelva e Algarve, além de entidades privadas com experiência em planeamento do território e espaços inteligentes.

Além destas mestas, os três municípios da foz do Guadiana encontram-se a cooperar em áreas estratégicas como a mobilidade, a planificação e conservação dos espaços naturais, a promoção turística conjunta, a elaboração de estratégias para a melhoria da acessibilidade e a coordenação em áreas como a cultura e o desporto.