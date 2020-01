Irlandeses elegem Algarve como «Melhor Destino de Verão 2020»

Algarve superou destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e Orlando.

O mais recente galardão para a região algarvia foi anunciado ontem, quinta-feira, 23 de janeiro, na edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards, e distingue o Algarve como «Melhor Destino de Verão 2020».

Este prémio, atribuído pela indústria de viagens da Irlanda, reconhece a qualidade na prestação de serviços de viagens internacionais para clientes que viajam a partir desse mercado e constitui um selo de garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens Irlandeses.

O Algarve foi eleito favorito numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e Orlando.



«Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel estratégico na consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem construído junto do mercado irlandês», avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«O conjunto de atrativos que a região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as paisagens de enorme beleza natural, as delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática de atividades diversas como o golfe, os desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta, há muito que são valorizados pelos turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer. Inclusivamente, o Algarve tem-se afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de férias mas também como um local de eleição para casar», revela João Fernandes.

«De recordar que este título de Melhor Destino de Verão tem sido entregue a Portugal de forma consecutiva, desde 2017 e, por isso, estamos obviamente orgulhosos por poder contribuir, agora em nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a Irlanda tem dado ao valor da oferta turística nacional», conclui o presidente.

Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1320000 dormidas no destino, em 2018.

No ano passado e até ao mês de setembro, estes indicadores registaram um crescimento de 10 por cento no número de hóspedes e de 5,4 por cento no número de dormidas, face ao período homólogo do ano anterior.

Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias. Na semana passada, a região foi também distinguida com o título de «Melhor Destino de Golfe na Europa Continental», atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.