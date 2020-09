IPDJ dinamiza 6ª edição da Semana Europeia do Desporto no Algarve

Arrancou mais uma Semana Europeia do Desporto (SED) no Algarve, iniciativa dinamizada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e que envolve mais de 60 atividades desportivas por toda a região.

Este ano celebra-se a 6ª edição da SED que decorre a partir de hoje e até dia 30 de setembro. Trata-se de uma iniciativa da Comissão Europeia, cujo principal objetivo é a promoção dos benefícios da prática regular do desporto em toda a população, sendo celebrada em simultâneo por vários Países Europeus. Em Portugal, é o IPDJ que assume novamente a iniciativa da coordenação nacional e da implementação de estratégias e ações da Semana Europeia do Desporto.

Nesta edição, a iniciativa será estruturada em torno dos temas educação, locais de trabalho, atividades ao ar livre, desporto náutico, desporto inclusivo e desporto sénior. O IPDJ detalha que «iniciámos a SED no Algarve com o Projeto Bike Me, do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, em Faro, e o Projeto A Respiração em Movimento da Associação PAS – Projeto Ana Sanona».

No Algarve, «com a colaboração e participação ativa de um conjunto de parceiros, estamos a dinamizar ações e promover uma visão partilhada #BeActive por toda a região, onde os municípios e o movimento Associativo Desportivo, a comunidade escolar e o tecido empresarial irão assumir particular importância no incentivo à prática de exercício físico durante todo o ano, independentemente da idade, sexo, contexto social ou nível de aptidão física dos participantes», explica o IPDJ.

Apesar dos desafios do atual contexto, «congratulamo-nos pelo envolvimento da nossa região neste evento, que em articulação com a Direção-Geral de Saúde continua a promover a prática desportiva através do seu movimento associativo, dando mostras de resiliência e capacidade de adaptação nas suas modalidades, salvaguardando a saúde e segurança de todos os intervenientes», sublinha ainda o Instituto.

A Direção Regional do Algarve do IPDJ tem como grande objetivo «que esta semana tenha um efeito multiplicador e seja um incentivo para que os algarvios passem a ser mais ativos durante todo o ano». O Programa completo da SED pode ser consultado aqui.