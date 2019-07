IPDJ assina contratos de apoio financeiro a clubes algarvios

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) assina amanhã, dia 25 de julho, às 15h00, na sua Direção Regional do Algarve, os contratos-programa de apoio financeiro aos clubes do Algarve, no âmbito do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas – PRID 2019.

A cerimónia contará com as presenças dos dirigentes dos clubes e dos autarcas das câmara municipais e das juntas de freguesia que estabeleceram parcerias de cooperação.

O PRID é um programa da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, implementado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), que já vai na sua terceira edição e que visa contribuir para a modernização e reabilitação de instalações desportivas ao serviço das populações, ao qual se podem candidatar clubes e associações desportivas de base local.

Com um custo elegível de 652556,00 euros em obras, que vão desde a substituição de relvados e pisos desportivos, reabilitação de balneários, conservação de coberturas, substituição de vedações e substituição de iluminação, o IPDJ vai comparticipar com 200 mil euros nos concelhos de Alcoutim, Aljezur, Faro, Lagoa, Lagos, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, «num trabalho de análise dos projetos feito em estreita colaboração com os clubes desportivos e com o apoio das autarquias, sem as quais não seria possível levar a cabo esta empreitada».

O IPDJ considera o PRID «uma ferramenta e um instrumento fundamental para o desenvolvimento desportivo do movimento associativo, e congratula-se com os projetos apresentados, que revelam o excelente trabalho dos clubes e das associações algarvias».

A Direção Regional do Algarve do IPDJ «empenhou-se na divulgação do PRID junto do Associativismo Desportivo da Região», tendo em 2019 sido submetidas, na região, 24 candidaturas, das quais 11 serão apoiadas, nomeadamente: Teia D’Impulsos – Associação Cultural, Social e Desportiva; Jujitsu Clube de Faro; Estrela Desportiva de Bensafrim; Portimonense Sporting Clube; União Desportiva e Recreativa Sambrasense; Grupo Desportivo de Alcoutim; Associação Farense 1910; Judo Clube do Algarve; Juventude Clube Aljezurense; Ginásio Clube O Olhanense e Grupo Desportivo de Lagoa.