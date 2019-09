IPDJ apoia clubes desportivos do Algarve com 103 mil euros

No âmbito do Programa Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT), o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) assinou, no dia 10 de setembro, na Direção Regional do Algarve do IPDJ, 31 contratos-programa de apoio financeiro a associações e clubes desportivos do Algarve.

Estes clubes irão promover atividades desportivas para todos em 20 modalidades diferentes, envolvendo cerca de 20 mil praticantes.

O PNDpT é uma medida de âmbito estrutural que visa apoiar programas desportivos que promovam a generalização da prática desportiva, de âmbito informal, recreativa ou competitiva (não federada), entendida como uma atividade determinante na formação e desenvolvimento integral das/os cidadãs/ãos e da sociedade em geral.

Custódio Moreno, Diretor Regional do IPDJ, foi o anfitrião e fez as honras da casa na cerimónia que foi presidida pelo Presidente do IPDJ, Vítor Pataco.

A Direção Regional do Algarve do IPDJ empenhou-se na divulgação do PNDpT junto do associativismo desportivo da região, tendo, em 2019, sido submetidas 52 candidaturas com êxito, das quais 31 assinaram contrato-programa abrangendo 11 concelhos algarvios.

Trata-se de um investimento na ordem dos 251 mil euros para apoio ao desenvolvimento desportivo de base local, dos quais o IPDJ disponibilizou 103 mil euros em apoio financeiro.