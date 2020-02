Investigadores da UAlg distinguidos em congresso internacional

Os investigadores do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve, Tomás Azevedo e Adriana Marcelo, foram distinguidos com o prémio Castelbel e com o prémio Professor Doutor Luís Archer, para melhor comunicação oral e melhor poster, respetivamente.

As distinções decorreram no âmbito do Congresso International Meeting of the Portuguese Society of Genetics (IMPSG-2020).

Durante o evento, os investigadores apresentaram trabalhos na área da biologia evolutiva e do desenvolvimento e na área das neurociências.

Tomás Azevedo foi distinguido pelo trabalho intitulado «Evolution of Axial/Paraxial mesoderm formation: The role of CNOT2», enquanto Adriana Marcelo foi premiada pelo trabalho «Genetic Mouse Model for Spinocerebellar Ataxia Type 2».