Intervenção na Ribeira de Aljezur será apoiada pelo Fundo Ambiental

Candidatura do município foi aprovada.

A Câmara Municipal de Aljezur viu aprovado um apoio de 200 mil euros, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, para a intervenção na Ribeira de Aljezur.

Este Programa prevê o financiamento de intervenções de reabilitação de leitos e margens das ribeiras com recurso a técnicas de engenharia natural. Para isso, foi estabelecido um protocolo de colaboração técnica e financeira entre o Fundo Ambiental e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O protocolo entre a APA e 17 municípios, onde se inclui Aljezur, foi assinado no passado dia 24 de julho, em Oliveira do Bairro, com a presença do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes e a secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, tendo em vista pôr em prática várias intervenções de reabilitação fluvial, desenvolvendo «dezenas de quilómetros de territórios ribeirinhos para usufruto da população».

Agora, segundo o município de Aljezur, «o próximo passo será avançar para o projeto durante o corrente ano e respetiva execução durante o próximo ano de 2021. Pretendemos que seja um projeto mais ambicioso, no sentido da valorização dos recursos ambientais, culturais e históricos, e dos usos ancestrais da ribeira e da relação com a vila de Aljezur».