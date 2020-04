Intermarché de Aljezur oferece 100 viseiras de proteção ao município

Município aplicou também medidas mais restritivas para que a população fique em casa.



O supermercado Intermarché, de Aljezur, brindou a Câmara Municipal aljezurense com a oferta de 100 viseiras de proteção, para ajudar as várias entidades a desempenhar funções de forma mais resguardada nestes tempos da pandemia COVID-19.

O município endereçou o seu «agradecimento ao Intermarché de Aljezur pela oferta do material, que ficará à guarda da Proteção Civil municipal, a fim de ser distribuído pelas entidades locais em caso de necessidade – Bombeiros, Santa Casa da Misericórdia, Unidade de Longa Duração ou forças de segurança».

Em paralelo, a autarquia de Aljezur também implementou novas medidas para reforçar a mensagem e a necessidade de ficar em casa durante esta fase.

Foram implementadas medidas de restrição de acesso a várias zonas da costa, praias e parques de estacionamento. Para o efeito foi colocada sinalética própria.

Foi também colocada em circulação, por todo o concelho, uma viatura com a missão de difundir uma mensagem que relembra a obrigatoriedade de ficar em casa e de praticar recolhimento e distanciamento social, apelando ao cumprimento das medidas de prevenção em língua portuguesa e inglesa.

No decorrer da próxima semana irão ser realizadas, em conjunto com as forças de autoridade (Guarda Nacional Republicana – Unidade Territorial e Unidade de Controle Costeiro, Polícia Marítima e Proteção Civil Municipal), ações de sensibilização, passando a mensagem e atuando no sentido de obrigar ao confinamento social.

O município de Aljezur recorda que «esta semana é fundamental para que consigamos atingir o objetivo de vencer esta pandemia».