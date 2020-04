Escola Superior de Saúde do campus de Silves do Instituto Piaget transformada em Zona de Apoio à População (ZAP) em tempo recorde. Espaço com capacidade inicial de 50 camas já recebeu primeiras pessoas que necessitam de isolamento e pode acolher forças da Proteção Civil e operacionais do Serviço Nacional de Saúde.

A Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve, instalada no campus de Silves do Instituto Piaget, foi transformada em tempo recorde em zona de acolhimento a pessoas de risco no atual combate à pandemia da Covid-19.

Com as atividades letivas suspensas, aquele espaço académico foi equipado, numa primeira fase, com 50 camas, com a possibilidade de reforço de mais camas em caso de necessidade.

Os primeiros ocupantes reinstalados na ZAP residiam num apartamento em Armação de Pera, tendo sido tomada esta decisão pelas Autoridades de Saúde, após a suspeita de um caso com Covid-19.

A cedência das instalações do Instituto Piaget em Silves surge na sequência da decisão da autarquia algarvia de criar três zonas de apoio à população (ZAP), antecipando cenários de que é melhor estar preparado para o pior, de forma a permitir uma resposta rápida. Além das instalações da Escola Superior de Saúde Jean Piaget foi decidido criar mais duas ZAP, uma em Pera e outra em Armação de Pera, num total de 180 camas.

Os espaços permitem acolher grupos específicos da população que necessitem de ficar em isolamento (nomeadamente para apoio a lares de idosos) e acolher e apoiar, se necessário, elementos das forças da Proteção Civil e do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A proximidade do campus académico ao Centro de Saúde de Silves foi um fator tido em conta na sua transformação numa variante de um hospital de campanha, tanto mais que o Centro de Saúde passou a ter a funcionar um centro de apoio à comunidade, na área onde funcionavam as urgências, integrado na rede da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Diferentemente dos hospitais de campanha tradicionais, houve a preocupação de garantir algum conforto adicional a quem ali tiver de permanecer, com a autarquia e outras entidades locais a mobilizarem-se para assegurar camas em condições, roupas e algum mobiliário extra, como sofás.

Nos últimos dias, estudantes e diplomados das várias licenciaturas (Enfermagem, Fisioterapia e Osteopatia) que são ministradas na Escola têm-se oferecido como voluntários para colaborar nas operações de assistência à população, caso seja necessário.

«As últimas semanas foram marcadas pela incerteza provocada pela pandemia que assola o mundo, pelo que o Instituto Piaget tudo fará para estar sempre ao lado das comunidades onde está inserido, em convergência com um dos eixos estratégicos de intervenção da Instituição», declara Nelson Sousa, diretor da Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve.

«Disponibilizámos de imediato o campus de Silves à autarquia e autoridades de saúde locais, convictos de que com esforço, resiliência e capacidade transformadora ultrapassaremos juntos esta crise

Na semana passada, o campus de Vila Nova de Gaia do Instituto Piaget, onde funciona uma Escola Superior de Educação e outra de Saúde, tinha já também feito uma doação de vário material para assistência hospitalar, incluindo máscaras e batas, ao Hospital de Vila Nova de Gaia.