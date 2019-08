Infraquinta entregou 2500 euros à Casa da Primeira Infância de Loulé

Empresa entregou esta quinta-feira, 29 de agosto, uma verba à Casa de Acolhimento Temporário «Os Miúdos», da Casa da Primeira Infância. O montante foi angariado no âmbito da campanha «Refill Água Quinta do Lago».

O momento foi assinalado simbolicamente pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, pelo presidente da Infraquinta, Miguel Piedade, e pelo responsável da instituição, José Teiga.

Durante uma semana, no The Campus, centro desportivo integrado neste resort turístico, foram vendidas, pelo valor de 1 euro, garrafas reutilizáveis da Infraquinta e que podem ser «reabastecidas», garantindo, assim, uma diminuição no consumo de plástico.

Em cinco dias foram disponibilizadas 630 garrafas, numa média de 125 por dia, e perto de 500 litros de água para pessoas que estavam a praticar desporto e que foram fazer o reenchimento de água na fonte disponibilizada pela Infraquinta.

Como salientou o responsável desta empresa municipal, «o duplo objetivo da campanha foi alcançado: promover o consumo de água e reduzir o plástico», pois esta ação permitiu «evitar 300 garrafas de plástico por dia».

Já Vítor Aleixo sublinhou a importância desta iniciativa que alia duas vertentes fundamentais da política municipal: «a preocupação com as questões ambientais e as causas sociais».

O responsável da Casa da Primeira Infância, José Teiga, considerou que «as crianças são o fator fundamental para mudar as mentalidades».

A verba angariada será agora canalizada para o trabalho que a Casa de Acolhimento «Os Miúdos» desenvolve.

Recorde-se que esta instituição particular de solidariedade social, em funcionamento há 21 anos, é uma residência mista que visa garantir o acolhimento de crianças indicadas pela CPCJ e Segurança Social, em situação de perigo decorrente de abandono, maus-tratos, negligência, entre outros fatores.

Desta forma, a instituição assegura a consagração dos seus direitos e garantias. Atualmente estão nesta Casa 12 crianças, com idades compreendidas entre os 0 e os 12 anos, de ambos os sexos, mas ao longo dos anos já passaram por aqui cerca de 200 crianças. A equipa multidisciplinar que acompanha os menores é composta por oito elementos.