Infralobo adquire duas viaturas elétricas e novo posto de carregamento

Frota continuará a ser modernizada com soluções elétricas.

A Infralobo, EM adquiriu duas novas viaturas elétricas e instalou um novo posto duplo de carregamento no seu parque de estacionamento, ao abrigo de um plano que prevê a substituição da frota movida a combustíveis fósseis por soluções elétricas, uma fonte de energia menos poluente que os tradicionais combustíveis fósseis.

A meta da empresa é conseguir, até 2021, reduzir o consumo de combustíveis fósseis em 30 por cento e, também, o número global de viaturas afetas à sua atividade em 15 por cento.

Para isso, as viaturas movidas a combustível fóssil vão ser gradualmente substituídas por elétricas ou híbridas, com a previsão de uma média de aquisição de quatro novas viaturas mais ecológicas por ano.

A esta ação, enquadrada no plano de descarbonização da empresa, no âmbito da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Loulé (EMAAC), soma-se a redução da distância média e distância global percorrida pela frota automóvel da Infralobo. A distância global percorrida pela frota automóvel foi reduzida em 24000 quilómetros anuais em 2019, como resultado da implementação de ferramentas tecnológicas de gestão de frota.

Para além da incorporação de medidas de gestão sustentável na sua operação diária, a Infralobo tem também procurado incentivar os automobilistas à utilização de veículos elétricos ou híbridos. Em 2019, a empresa implementou os primeiros postos de carregamento semi-rápido no território sob a sua gestão, distribuídos por locais estratégicos.

Com esta estratégia global, iniciada em janeiro de 2015, no âmbito do projeto ClimAdapt.Local, o município de Loulé pretende «promover uma resposta coerente às múltiplas problemáticas relacionadas com as alterações climáticas e colocar Loulé na linha da frente a nível nacional nesta matéria».