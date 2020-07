«Influencers» promovem Lagoa como destino turístico seguro

Estratégia passa por reforçar Lagoa como destino «seguro para famílias e jovens casais».

O concelho de Lagoa está a ser mostrado por vários influencers nas redes sociais como um destino turístico seguro. Entre eles estão os «Honeymooners», um dos projectos online «mais populares do mercado de viagens, fotografia e lifestyle, presente nas redes sociais em Portugal».

De resto, os «Honeymooners» já permitiram, com as suas partilhas, que imagens e estórias do concelho algarvio tivessem sido vistos, durante as últimas duas semanas, por mais de três milhões de pessoas.

Acrescentando a isto, vários comunicadores-viajantes e outras personalidades famosas estão a revelar, nas redes sociais, «ora os cantos e recantos da rendilhada costa, ora segredos do Arade, rio do sul menos conhecido a que se encosta boa parte deste concelho, bem como os excelentes vinhos, os barros e chaminés que se revelam de modo peculiar nas linhas de encontro do concelho de Lagoa com o centro do Algarve», explica a Câmara Municipal.

O município, convergindo com esta tendência, está também a implementar a sua estratégia de promoção turística do concelho, que passa por reforçar este destino como «seguro para famílias e jovens casais».

Luís Encarnação, presidente da autarquia, afirmou que «num verão atípico como este, o estamos a reforçar todos os laços de cooperação com os diferentes agentes turísticos do concelho, que por sua vez se estão a adaptar muito rapidamente às atuais obrigações sanitárias e à responsabilidade social que a nova realidade impõe a todos».

«O objetivo conjunto é reconquistar com solidez e no mais curto espaço de tempo a confiança em Lagoa, enquanto destino preparado para receber turistas com segurança, e onde a habitual hospitalidade saiu reforçada pela nova realidade», acrescentou o líder do executivo de Lagoa, a propósito da estratégia de promoção turística.