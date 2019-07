Indivíduo embriagado detido em Albufeira na posse de uma espingarda

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Subdestacamento Territorial de Albufeira, deteve na segunda-feira, 15 de julho, um homem de 48 anos, indiciado pelos crimes de detenção de arma proibida e de uso e porte de arma sob efeito de álcool, em Albufeira.

Após notícia de que um indivíduo teria sido avistado a conduzir aparentemente alcoolizado e com uma arma de fogo em sua posse, os militares «realizaram diligências no sentido de confirmar a denúncia». Na sequência, detetaram o veículo suspeito imobilizado num dos principais acessos à cidade.

Após a abordagem ao ocupante do veículo, os militares detetaram no interior do mesmo uma espingarda caçadeira de calibre 12, juntamente com sete cartuchos, um dos quais colocado no depósito da arma.

O detentor da arma encontrava-se no interior do veículo, tendo apresentado uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2 g/l após fazer o teste.

Da busca ao veículo resultou ainda a apreensão de um taco de golfe e de um taco de bilhar.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.