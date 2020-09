IFRRU apoia recuperação urbana em Vila Real de Santo António

Comissão Diretiva do Instrumento Financeiro de Reabilitação Urbana (IFRRU 2020) visitou, em Vila Real de Santo António (VRSA), um dos projetos contemplados pelo programa de financiamento que tem por objetivo promover a reabilitação urbana como mecanismo de revitalização das cidades.

Situado na Avenida da República, frente ao Rio Guadiana, o imóvel em recuperação, datado do final do século XIX, será destinado a utilização turística. O investimento global ascende aos 1,8 milhões de euros, tendo o papel do município de VRSA sido considerado «exemplar» quer pelo IFRRU, quer pelo promotor, no que reporta à colaboração prestada em toda a fase de licenciamento e prossecução do projeto.

O IFRRU 2020 visa promover o acesso a financiamento para reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, em complementaridade na reabilitação de habitação, com condições mais favoráveis do que as disponíveis no mercado.

Pretende-se, com estas intervenções, promover a fixação de pessoas e de atividades económicas, equipamentos ou serviços em áreas urbanas, contribuindo para a criação de riqueza e de emprego nessas áreas e para um urbanismo mais racional e sustentável.

A intervenção das Câmaras Municipais na implementação do IFRRU 2020 é da maior importância uma vez que o sucesso do IFRRU 2020 depende, em primeiro lugar, do empenhamento dos municípios numa dupla vertente: por um lado, assegurando o Ponto Focal do IFRRU 2020, o que permite um contacto mais direto com os potenciais beneficiários bem como o agilizar dos processos de licenciamento e de emissão do parecer prévio de enquadramento e, por outro lado, porque são os municípios que melhor conhecem a especificidade dos seus próprios territórios e definem as estratégias de reabilitação urbana que consideram mais adequadas e eficazes.

A divulgação dos resultados obtidos é fundamental não só por razões de transparência, mas também para impulsionar a captação de mais investimento, em especial neste contexto particular que vivemos, provocado pela pandemia da COVID-19.

O IFRRU 2020, um instrumento financeiro do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, no âmbito do Portugal 2020, é o maior programa de incentivo à reabilitação urbana lançado em Portugal e tem uma capacidade de financiamento de 1.400 milhões de euros, proporcionando as melhores condições para todos os que pretendam investir na reabilitação do edificado urbano.