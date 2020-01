Idosos de Faro vão ao cinema ver «O Leão da Estrela»

Câmara Municipal de Faro, através do seu Gabinete de Apoio ao Idoso, está a organizar mais uma sessão gratuita de cinema destinada aos seniores do concelho.

Desta vez o filme a exibir será «O Leão da Estrela», no próximo dia 23 de janeiro, às 10h00, no Fórum Algarve, em mais um capítulo da iniciativa «Vamos ao Cinema!».

Esta será mais uma iniciativa do Programa Faro Sénior, que desenvolve diversas atividades de âmbito social, recreativo e cultural com os seniores farenses, inseridas numa estratégia do município para dinamizar atividades regulares junto desta população, promovendo desta forma «o convívio e o combate à solidão».

A exibição deste terceiro filme visa proporcionar uma manhã cultural, assistindo ao grande sucesso «O Leão da Estrela», um filme português do género comédia, realizado e produzido por Leonel Vieira e escrito por Tiago Santos.

Esta obra é uma refilmagem e adaptação do filme original datado de 1947, do realizador Arthur Duarte, tendo estreado nos cinemas em 2015.

O município de Faro explica que «o enredo é muito divertido e conta a vida de Anastácio, um fanático por futebol. A sua equipa são os Leões de Alcochete, um clube de bairro que pode regressar à velha glória se conseguir uma vitória no Alentejo…».

As inscrições já estão disponíveis nas Juntas de Freguesia do concelho de Faro, no Gabinete de Apoio ao Idoso do Município (Praça José Afonso, 1), por e-mail ou através dos telefones 289870877 e 289870869.