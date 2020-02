Idosos de Faro celebram o Dia dos Namorados a bailar

Participação neste baile é gratuita e existe transporte disponível entre Faro e Estoi.

A Câmara Municipal de Faro, em parceria com a Casa do Povo de Estoi, está a organizar um baile destinado aos seniores do concelho, a decorrer o próximo dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, às 14h30, nas instalações da Casa do Povo de Estoi.

Esta será mais uma iniciativa do Programa Faro Sénior, que desenvolve diversas atividades de âmbito social, recreativo e cultural com os seniores farenses, inseridas numa estratégia do município «para dinamizar atividades regulares junto desta população, promovendo desta forma o convívio e o combate à solidão».

Intitulado «Vamos ao Baile!», este evento visa proporcionar uma tarde divertida e de dança para os idosos do concelho, na aldeia de Estoi. Para retemperar as forças, será servido um pequeno lanche a todos os participantes.

Existe transporte disponível, de Faro para Estoi, sendo necessária a sua marcação aquando da inscrição. As inscrições já estão disponíveis no Gabinete de Apoio ao Idoso do Município de Faro, Praça José Afonso, 1. Podem ser obtidas mais informações por e-mail ou através dos telefones 289 870 877 e 289 870 869.