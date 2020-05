ICNF toma medidas para proteger a chilreta na Praia de Faro

Ave é presença frequente nas ilhas barreira.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) vai instalar vedações de proteção e sinalética de informação junto das colónias em reprodução de chilretaSternula albiforns, na zona Este da Praia de Faro, junto à Barrinha, na sexta-feira, 22 de maio, às 10h30.

Esta ação é tomada no âmbito das medidas de conservação e proteção de espécies de aves marinhas. Também conhecida como andorinha-do-mar-anã, esta ave «é uma presença frequente nas praias das ilhas barreira, local que escolhe para construir os seus ninhos e criar os seus filhotes».

A escolha deste local para nidificação leva a algumas situações de conflito com outros utilizadores das praias – os humanos e os seus animais de estimação, que podem resultar na perda ou abandono de ninhos.

A sua preferência incide em locais com pouca vegetação, zonas que os veraneantes escolhem para colocar o seu guarda-sol ou mesmo para utilizar como zonas de passagem para chegar à praia, potenciando ainda mais a conflitualidade.

Esta pequena andorinha do mar é uma nidificante estival e tem no Parque Natural da Ria Formosa a maior colónia de reprodução em Portugal. Apresenta estatuto de Vulnerável no país, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, e é considerada Em Declínio pela União Internacional para a Conservação da Natureza a nível mundial.

A ação está incluída no projeto LIFE Ilhas Barreira, financiado pelo programa LIFE da Comissão Europeia, e a exemplo do ano passado conta com a colaboração de empresas de Birdwatching, como a ProActiveTur, Lda.