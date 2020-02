«Humorfest» de Lagoa arranca esta semana com teatro em inglês

A edição de 2020 do «Humorfest», Festival de Humor de Lagoa, tem o seu início já esta semana, com a apresentação da peça «A Bunch of Amateurs», pelo The Algarveans Experimental Group, com apresentações nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro, sempre às 19h45.

Os bilhetes para estas sessões têm um custo de 12 euros (20 por cento desconto com passaporte cultural e cartão Lagoa Social) e encontram-se à venda nos locais habituais ou online.

O Humorfest é uma iniciativa do Município de Lagoa que conta, ainda, com a seguinte programação, sempre ao sábado: no dia 7 de março, «Ding Dong», da Yellow Star Company; no dia 14 de março, «O Sentido das Coisas…E Isso», de António Raminhos e no dia 27 de março, «Saídos da Casca», de Luis Aleluia & Vítor Emanuel.

Poderá adquirir ingressos para estas sessões nos locais habituais e, também, online.