Hugo Nunes é o novo presidente da Assembleia Municipal de Loulé

Hugo Nunes regressa à vida política louletana, depois de ter integrado os executivos liderados por Vítor Aleixo em 1999/2002 e em 2013/2017.

O novo presidente da Assembleia Municipal de Loulé, o socialista Hugo Nunes, foi eleito na terça-feira, 14 de julho, pela maioria dos deputados das quatro forças partidárias e deputado independente ali representados, durante uma sessão extraordinária que decorreu no Cineteatro Louletano.

Hugo Nunes sucede assim a Adriano Pimpão, que anunciou publicamente a sua demissão, no decorrer da sessão ordinária de 23 de junho, do cargo que exercia desde outubro de 2013.

Para a Mesa da Assembleia foram ainda eleitas Rosana Durão (PS), 1ª secretária, e Joana da Conceição (PS), 2ª secretária. Maria José Vasques (PSD) abandona o cargo por decisão do seu grupo parlamentar.

No seu discurso de tomada de posse, o novo presidente foi claro nos objetivos que agora se colocam: «temos um mandato para completar e uma responsabilidade grande, que é a de ajudarmos a que a Assembleia Municipal de Loulé cumpra aquelas que são as suas três funções essenciais: funcionar enquanto órgão deliberativo do município, enquanto órgão fiscalizador da atividade municipal e garantir que esta casa seja o espaço nobre para o debate político do nosso município e que o mesmo seja efetuado de forma imparcial e participada», compromisso que, para Hugo Nunes, deve ser assumido «não apenas pela Mesa mas também partilhado por cada um e todos os membros desta Assembleia Municipal».

O novo líder da Assembleia deixou ainda uma palavra para a deputada social-democrata Maria José Vasques que, desde 2013, fazia parte da Mesa, registando «a forma empenhada, dedicada e imparcial como exerceu o cargo».

Hugo Nunes regressa à vida política louletana depois de ter integrado os executivos liderados por Vítor Aleixo em 1999/2002 e em 2013/2017, este último como vice-presidente, tendo também sido eleito como deputado municipal em dezembro de 1997.