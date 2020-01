Hotel Grand House Algarve convida grandes chefs a VRSA

Um ciclo de jantares gastronómicos vai celebrar o ano inaugural do hotel. O primeiro chef convidado é Tiago Bonito, do Largo do Paço (1 estrela Michelin), a 7 e 8 de fevereiro.

O ano arranca em grande em Vila Real de Santo António (VRSA), com um ciclo gastronómico de «Grand Dinners» a marcar o início de 2020 no novo boutique hotel do Sotavento algarvio.

Na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, data em que o Grand House Algarve assinala um ano desde a inauguração, após as obras de recuperação do edifício histórico de 1926, o chef Tiago Bonito (do restaurante Largo do Paço, com 1 Estrela Michelin, em Amarante) é o primeiro convidado de Jan Stechemesser, chef do Grand Salon, para dois jantares memoráveis.

Ambas as propriedades pertencem à prestigiada associação de hotelaria Relais & Châteaux.

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, o Grand Salon será o palco de dois jantares a quatro mãos, que combinam a arte dos chefs Jan Stechemesser e Tiago Bonito.

A proposta é uma viagem sensorial pelo Norte e o Sul de Portugal, com seis momentos que percorrem a geografia do país, de Amarante, berço da Casa da Calçada, a Vila Real de Santo António, casa do Grand House Algarve.

Os produtos de época e a sustentabilidade serão duas constantes deste jantar, e o pairing de vinhos ficará nas mãos do produtor Colinas do Douro, no Douro Superior.

«Estou ansioso e muito feliz por iniciar este ciclo gastronómico e abrir as portas do Grand Salon a influências de outros pontos do país e até de fora de portas. Os encontros de diferentes percursos e pontos de vista são sempre enriquecedores», afirma Jan Stechemesser, ao leme do Grand Salon desde a abertura.

«Para mim, é sempre um desafio fantástico conhecer novas regiões, novos produtos, diferentes tradições gastronómicas e trabalhar com chefs com quem ainda não partilhei a cozinha», partilha Tiago Bonito.

«Aprende-se sempre e ganhamos todos», conclui.

Ao longo do primeiro trimestre, haverá mais jantares com outros chefs de renome no Grand House Algarve. Para este primeiro, há 30 lugares, sendo o preço de 165 euros por pessoa (bebidas incluídas). As reservas podem ser feitas por email ([email protected]) ou telefone (281 530 290).