Hospital Particular do Algarve cede pediatras/neonatalogistas ao CHUA

Para fazer face às dificuldades que o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) tem sentido na área da saúde materno-infantil, o Hospital Particular do Algarve (HPA) decidiu ceder alguns dos seus pediatras/neonatalogistas em exclusividade, para colmatar a escala de serviço da neonatologia.



Com efeito, desde sábado, 21 de setembro, que os profissionais do Hospital Particular do Algarve realizam turnos de 12 ou 24 horas, permitindo dessa forma suprir a carência nesta área.

A duração desta medida manter-se-á até ao final do ano, «acreditando-se que o CHUA encontrará uma solução para resolver as limitações que apresenta ao nível destes profissionais. Esperamos deste modo contribuir para a segurança da saúde infantil da região e confiamos que este apoio irá estreitar as relações entre ambas as instituições para benefício de todos», refere o gabinete de comunicação do Hospital Particular do Algarve.

Contactado pelo «barlavento», o Conselho de Administração do CHUA esclarece que se tratou «de um apoio estabelecido ao abrigo de uma parceria institucional, no sentido de apoiar a neonatologia, o qual a prevê a autorização de cedência de médico, em regime de exclusividade no HPA, para realização de 24 horas por semana na unidade do CHUA».

O pagamento é efetuado pelo CHUA, mediante o acordado entre ambas as partes.



«Importa referir e destacar o inestimável apoio e dedicação de todos os nossos profissionais que asseguram as escalas e o pleno funcionamento da neonatologia. garantindo a qualidade dos cuidados de saúde prestados nesta área», sublinha o

Conselho de Administração do CHUA.