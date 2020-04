Hospital de São Gonçalo de Lagos já recebe doentes com COVID-19

Desde ontem que o Grupo HPA Saúde tem o Hospital de São Gonçalo de Lagos inteiramente dedicado para receber casos suspeitos ou doentes já diagnosticados pela COVID-19, tendo já internado os primeiros doentes.

Um dos casos veio transferido do hospital público de Faro e o outro de uma das clínicas que integra o Grupo.

Toda a unidade hospitalar foi reestruturada e reforçada ao nível dos circuitos internos, acessibilidades, internamento e cuidados intensivos para tratar este tipo de doentes. Nesta fase poderão ser admitidos 14 pacientes em enfermaria (1 paciente/quarto) e 4 em cuidados intensivos.

Os recursos humanos foram igualmente preparados para a prestação exigente deste tipo de cuidados, tendo sido deslocados alguns profissionais do Hospital de Alvor para reforçar as equipas locais.

O Atendimento Permanente, as consultas e os exames das situações NÃO COVID que eram efetuados no Hospital de São Gonçalo, serão a partir de agora assegurados pelo Hospital Particular de Alvor ou mesmo para o Hospital Particular de Gambelas, em Faro, caso se trate de atendimento pediátrico ou atendimento a grávidas.

Por seu lado, e nesta primeira fase, estes dois hospitais encaminharão para Lagos todos os casos suspeitos para seguimento e o adequado tratamento.

No entanto, o Hospital Particular de Gambelas está também a preparar um dos seus internamentos para caso seja necessário, começar também a internar casos suspeitos ou diagnosticados com o novo coronavírus.

Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos visitou o Hospital de São Gonçalo ao início da tarde e teve oportunidade de conhecer todos os circuitos da unidade, manifestando o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.

O Grupo HPA Saúde está empenhado em colaborar com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e apoiar as populações onde estamos inseridos, pois sabemos que só com o esforço de todos será possível ultrapassar esta batalha que se vive em todo o mundo, refere a administração.