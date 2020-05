Hospital de Campanha de Portimão já está operacional

O Hospital de Campanha de Portimão, instalado no Portimão Arena, vai permanecer em prontidão, pelo menos durante o próximo verão, como medida preventiva face ao desenvolvimento da pandemia da Covid-19, em particular nesta fase de desconfinamento gradual.

A novidade foi transmitida pela autarca Isilda Gomes a José Apolinário, durante a visita de trabalho que o Secretário de Estado a desempenhar funções de coordenador na Região do Algarve da execução da Declaração da Situação de Calamidade, fez ontem, dia 10 maio, ao Parque de Feiras e Exposições de Portimão onde se encontra instalado o Drive Thru e o novo Hospital de Campanha de Portimão.

Depois da visita ao centro de rastreio Drive Thru, que ontem estava a ser operacionalizado pelo Algarve Biomedical Center (ABC), onde estavam a ser realizadas as colheitas para testes à COVID-19 a todos os trabalhadores das Creches do Barlavento Algarvio, foi apresentado em pormenor o Hospital de Campanha, instalado na nave do Portimão Arena e que mereceu os mais rasgados elogios das diversas entidades reponsáveis.

«Em Portimão temos de garantir as melhores respostas aos piores cenários», foi desta forma que a Isilda Gomes iniciou a apresentação deste Hospital de Campanha, uma capacidade que não existia e que foi necessário, num curto espaço de tempo, assegurar a sua montagem e operacionalização no âmbito da estratégia regional da Proteção Civil de combate à pandemia da COVID-19

A unidade conta com 100 camas, 22 das quais articuladas, possuindo no seu conjunto três enfermarias com quartos individuais (30 camas) e oito com quartos duplos (64 camas), além de uma unidade de doentes críticos (seis camas). Tem ainda áreas de decisão clinica, apoio médico e reuniões setoriais, bem como espaços de apoio psicossocial e de aprovisionamento.

Este hospital de campanha está devidamente apetrechado com equipamento médico de monitorização, diagnóstico e tratamento de doentes críticos, oxigenoterapia, contando ainda com um espaço dedicado à morgue, e contempla todos os pormenores que a situação exige, com destaque para circuitos definidos e identificados, com pontos de entrada específicos para doentes, profissionais e familiares, e uma sinalética inerente à necessária segurança que o espaço exige separando claramente áreas de sujos das não contaminadas, com um tratamento adequado de resíduos hospitalares.

Esta estrutura começou a ser montada pelo município de Portimão no mês de abril, tendo para o efeito contado com o apoio cientifico, técnico e operacional do Algarve Biomedical Center (ABC), da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão, da Cruz Vermelha Portuguesa e do Hospital Particular do Algarve.

Todos os equipamentos agora instalados no Portimão Arena foram adquiridos pela autarquia para este efeito, sendo que quando for tomada a decisão de desmontar o hospital de campanha, toda a estrutura será arrumada em contentores, que permanecerão em Portimão e, em situações de acidente grave ou catástrofe, poderá ser montado num só dia, ficando prevista a sua mobilidade em transporte terrestre, ferroviário ou aéreo.