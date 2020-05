Homenagem do SEP aos Enfermeiros do Algarve já está na rua

«Enfermeiros na Linha da Frente, valorização na linha de trás» é o título da exposição de rua que a direção regional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) inaugurou na terça-feira, 12 de maio, na vedação do Hospital de Faro.

São 50 fotografias de enfermeiros e enfermeiras, cada uma acompanhada por testemunhos e reivindicações, espalhados ao longo de 350 metros na Avenida Calouste Gulbenkian, em Faro, para assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro (12 de maio).

O objetivo é dar a conhecer os rostos dos profissionais que trabalham nas várias valências de saúde da região e denunciar os seus problemas laborais.

As fotografias não têm truques. Foram tiradas em ambiente de trabalho. Mostram pessoas «que se dedicam todos os dias a cuidar de utentes nos centros de saúde e hospitais da região algarvia», segundo explicou ao barlavento Nuno Manjua, dirigente regional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que organiza a iniciativa.

«São imagens que nos transmitem, quer pelas expressões dos rostos, quer pelas frases que as acompanham, um amor à profissão e aos doentes, mas também a profunda mágoa pela falta de reconhecimento e a indignação face à carreira e por terem sido enganados pelas administrações das instituições de saúde algarvias», considerou o responsável do SEP.

Nuno Manjua, enfermeiro e sindicalista.

Segundo Nuno Manjua, a ideia de mostrar a cara dos enfermeiros que trabalham no Algarve surgiu ainda muito antes da declaração do estado de Emergência, devido à pandemia do novo Coronavírus.

«É curioso chamarem-nos agora de heróis e reconhecerem que estamos na linha da frente. Os enfermeiros sempre estiveram na linha da frente. Não foi só agora com a COVID-19. Estão nos hospitais, nos locais de trabalho, estão nas casas das pessoas, nos centros de saúde. Estão com os doentes que têm comportamentos aditivos, na saúde mental, nos cuidados paliativos, e na reabilitação».

«Os enfermeiros estão em todos os contextos e a prova disso é esta pequena amostra que apresentamos na exposição. Enfermeiros que trabalham nos hospitais (urgência, internamento, bloco de partos, área cirúrgica), nas diferentes unidades dos cuidados de saúde primários, e no Centro de Medicina Física de Reabilitação (CMR) do Sul. Temos aqui um pouco de tudo daquilo que é representativo da dedicação dos enfermeiros ao longo de todos estes anos à comunidade», reforçou.

A exposição ao ar livre foi pensada para poder ser vista sem aglomeração de pessoas, e também para passar uma mensagem à comunidade acerca dos problemas que esta classe profissional continua a enfrentar.

«Ao longo desta exposição, nos vários posters, podemos ver enfermeiros que têm desde seis meses até 28 anos de serviço. Quem começa agora, e tendo em conta o historial recente, não tem qualquer tipo de perspetiva de desenvolvimento profissional e salarial na profissão. Podemos ver enfermeiros com anos e anos de trabalho profundamente desiludidos, indignados com as administrações quer do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), quer da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, por terem sido enganados», considerou o dirigente.

«Obviamente que nem este sindicato, nem estes enfermeiros, vão desistir porque estamos a falar da vida das pessoas. Estamos a falar da vida de dedicação. Podemos ler isso nas curtas histórias que aqui apresentamos», detalhou.

«Já andamos a trabalhar na questão dos descongelamentos das progressões das carreiras dos enfermeiros desde o ano passado. No início de 2020 fizemos greve e todos os meses temos vindo a denunciar. Durante o estado de Emergência não tivemos qualquer tipo de manifestação pública, porque entendemos que não era o momento ou o contexto para o fazer», acrescentou.

Durante este período, «foi solicitado aos colegas que participassem nesta iniciativa através da Internet, pois queríamos assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro, ao qual se junta em 2020, o Ano Internacional do Enfermeiro, declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Portanto, achámos que seria a data ideal para apresentarmos a nossa campanha, que por um lado é uma homenagem ao enfermeiros do Algarve, e por outro, uma forma dar continuidade à exigência do compromisso por parte das administrações» do CHUA e da ARS Algarve.

«Os enfermeiros são dos profissionais que mais fazem formação, quer seja pós-graduações, mestrados, ou das próprias especialidades da enfermagem. Tudo pago do seu próprio bolso e não há qualquer tipo de compensação ou valorização por causa disto. Obviamente que tem sido muito difícil. Mas também quero sublinhar que não é por as instituições os terem traído que, de alguma forma, nem sequer por um segundo, os enfermeiros deixaram de pensar em cuidar das pessoas. Mesmo arriscando a vida, contrariamente às administrações que riscaram a sua palavra, estiveram disponíveis agora, mais uma vez, com uma maior intensidade na questão da COVID-19, muitas vezes sem Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em qualidade e quantidade suficiente disponível», concluiu.

Tempo de serviço «apagado»

De acordo com Nuno Manjua, dirigente regional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), o que está em causa, de novo, «é o não cumprimento do acordo» assinado em setembro de 2019 pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e «muito antes ainda» pelo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

«A questão é que após alguns meses de reuniões e negociações, no ano passado, conseguimos finalmente que, quer a administração do CHUA e o conselho diretivo da ARS, assinassem uma ata de compromisso em que, no caso do CHUA iria contabilizar o tempo de serviço aos colegas com contrato individual de trabalho, exatamente da mesma forma que os colegas com contrato de trabalho em funções públicas. Efetivamente, começou a notificar os enfermeiros, tal como combinado.

E chegou até a concretizar para os enfermeiros do Hospital de Lagos. Mas depois, ficaram ainda por progredir todos os outros enfermeiros do CHUA, do Hospital de Faro, de Portimão, dos serviços de urgência básica e do CMR Sul», explicou.

Pelo lado do CHUA, «nunca mais concretizaram coisa alguma e, obviamente, os enfermeiros sentem-se enganados», sublinhou ao barlavento. Do lado da ARS, «o compromisso foi igualar o que já havia sido feito noutras instituições, porque a ARS só tem enfermeiros com contrato de trabalho em funções públicas e iria contabilizar todo o tempo de progressão anterior ao seu reposicionamento salarial, que existiu. Houve uma passagem para a carreira progressiva, em 2011, 2012 e 2013 e portanto, a ARS só está a contar o tempo após essa passagem para a nova carreira. Mas o combinado foi contar o tempo para trás».

«E aquilo que queremos reforçar, é que com a mudança das carreiras da administração pública, há uns anos, os enfermeiros já foram prejudicados na sua progressão em 70 por cento do tempo de serviço. Ou seja, esse 70 por cento do tempo de serviço foi completamente apagado. Nós nem sequer estamos a reclamá-lo. Aquilo que queremos é que nos paguem o que prometeram, que são os restantes 30 por cento», rematou.