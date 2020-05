Homem detido em Vila Nova de Cacela por posse ilegal de arma

Indivíduo guardava duas espingardas em casa.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Tavira deteve ontem, quarta-feira, 20 de maio, um homem de 58 anos por posse ilegal de arma, em Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António.

A detenção decorreu no âmbito de uma investigação relacionada com o furto a uma residência, ocorrido no princípio do mês de maio.

Os militares realizaram «uma busca domiciliária à residência do suspeito onde foram aprendidas duas espingardas de calibre 4.5 mm e 11 munições calibre 6.35mm, para as quais o suspeito não tinha licença de uso e porte de arma», explicou a GNR.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real de Santo António. A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Faro.